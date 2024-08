Le Président Pezeshkian félicite son homologue kirghize à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays

Dans un message adressé au président de la République kirghize, Sadir Jabarov, tout en le félicitant à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays, Pezeshkian a déclaré : Je crois que les relations entre la République islamique d'Iran et la République kirghize sont construites sur la base du respect et dans l'intérêt des peuples des deux pays. Le développement de la coopération avec les pays voisins et la région est l'une des priorités de la politique étrangère du 14e gouvernement de la République islamique d'Iran».