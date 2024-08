6 blessés dans une attaque à l'arme blanche à la frontière égyptienne

La radio de l'armée israélienne a rapporté que 6 personnes ont été blessées dans une attaque à l'arme blanche à la frontière israélo-égyptienne.

La radio a indiqué que les personnes blessées dans l'attaque au couteau sont en route pour Israël et que les circonstances de l'incident font l'objet d'une enquête.

La chaîne d'information égyptienne Cairo News Channel, citant une source « haut placée », a rapporté qu'une attaque à l'arme blanche s'était produite dans la station balnéaire de Taba, dans la péninsule du Sinaï, citant une source « haut placée ». « Nous attendons les résultats des enquêtes préliminaires », a déclaré la source.

Selon la chaîne, une source égyptienne a démenti les informations diffusées par les médias israéliens selon lesquelles des Israéliens auraient été victimes d'un attentat à l'arme blanche.

La chaîne a cité des témoins qui ont déclaré que l'incident n'avait pas fait de victimes et que « ce qui s'est passé (était) une altercation entre des employés d'un hôtel de Taba et un certain nombre de touristes ».

Les médias israéliens ont également rapporté qu'il y avait eu des blessés lors d'une bagarre entre des Israéliens et des employés d'un hôtel à Taba, en Égypte.

Des médias israéliens ont publié des scènes de cette bagarre dans l'hôtel, montrant des traces de sang sur le sol.