Le régime sioniste est le principal obstacle à la stabilité et au développement durable du monde de l’Islam (Téhéran)

La 50ème réunion du Conseil des Ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la Coopération Islamique sous le titre « Développement des infrastructures de transport et de communication entre les pays membres de l’OCI » s'est tenue les 29 et 30 août à Yaoundé, capitale de la République du Cameroun, à laquelle le Directeur général du ministère iranien des Affaires étrangères chargé des affaires de paix et de sécurité internationales, Eshraq Jahromi a participé et prononcé un discours.

Au début de son discours lors de cette réunion, Eshraq Jahromi a fermement condamné les atrocités et les crimes brutales commis par le régime sioniste contre le peuple palestinien opprimé dans la bande de Gaza au cours des onze derniers mois, et a appelé à une action décisive de la communauté internationale et de l'Organisation de la coopération islamique pour mettre immédiatement un terme aux actions de ce régime, qui constitue un exemple clair de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide.

Dans une autre partie de son discours, Il a expliqué les points de vue et les politiques du nouveau gouvernement de la République islamique d'Iran visant à renforcer la convergence et à accroître la coopération régionale et la communication avec les pays voisins.

Faisant référence à la position géopolitique de l'Iran dans les corridors régionaux et internationaux, y compris l'énorme capacité des ports commerciaux iraniens dans la mer Caspienne, le golfe Persique et la mer d'Oman, ainsi que le vaste réseau ferroviaire, le Directeur général du ministère iranien des Affaires étrangères a expliqué la grande capacité de transit de l’Iran pour relier les pays membres de l’Organisation de la coopération islamique.

Le représentant iranien a souligné la volonté et l'engagement inébranlable de la République islamique d'Iran à élargir la coopération économique et le progrès collectif des pays membres de l’OCI et à coopérer avec d'autres pays islamiques pour faire avancer les principes et objectifs communs.