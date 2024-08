Paralympiques 2024 : une Iranienne remporte l'or en tir

Samedi, le médaillé d'or des Jeux paralympiques de Tokyo 2020, âgée de 39 ans, a marqué 236,8 points pour terminer à la première place et remporter la médaille d'or.

Le Comité national paralympique de la République islamique d'Iran a envoyé une délégation de 65 personnes aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Les sportifs iraniens sont en action dans 10 sports différents.

Les athlètes iraniens ont déjà remporté quatre médailles - une d'or et trois d'argent - et la République islamique occupe la 19e place du tableau des médailles.

La Chine est en tête du tableau des médailles avec 36 (17 or, 13 argent, 6 bronze).

La Grande-Bretagne est deuxième avec 22 médailles (9 en or, 8 en argent, 5 en bronze), et le Brésil est troisième avec un total de 16 médailles (6 en or, 1 en argent et 9 en bronze).

Les Pays-Bas, l'Australie, la France, l'Italie, l'Ouzbékistan, l'Espagne et la Corée du Sud occupent respectivement les 4ème à 10ème places.