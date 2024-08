Le rêve des sionistes d'éliminer la résistance palestinienne ne sera pas réalisé (Téhéran)

Le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères a noté que.

- Les habitants opprimés, patients et résistants de la bande de Gaza passent le 330e jour de la guerre du régime sioniste contre la bande de Gaza

- Plus de 40 000 habitants de cet endroit, dont la plupart sont des femmes et des enfants, ont été martyrisés par le régime sioniste criminel de la manière la plus brutale qui soit.

- Les parties du corps de milliers de civils, femmes, hommes, enfants et jeunes, ont été enterrées sous les décombres des bâtiments détruits à Gaza.

- Environ 90 % de la population de la bande de Gaza a été déplacée.

- Selon les organisations internationales, les hôpitaux, les écoles, les... Les opérations de déblaiement des décombres à Gaza pourraient prendre de nombreuses années après la fin de cette guerre asymétrique.

- De nombreuses zones de la bande de Gaza sont devenues inhabitables depuis de nombreuses années, en raison de l'énorme quantité de bombardements auxquels elles ont été soumises.

- Les 330 jours de la lâche guerre contre Gaza, accompagnée des crimes les plus odieux contre l'humanité commis par les sionistes contre des civils désarmés, sont un indicateur et une tendance mondiale à séparer l'humanité et l'honneur du vice et de la malveillance, et un critère clair pour diagnostiquer le bien et le mal.

- La guerre criminelle sioniste contre la population de la bande de Gaza a non seulement révélé au monde le visage haineux et anti-humain des occupants de la Palestine, mais elle a également dévoilé le faux visage des prétendants aux droits de l'homme en Occident, exposé les mains tachées de sang et démasqué les trompeurs qui se cachent derrière des mensonges politiques et des outils médiatiques séduisants ; il ne fait aucun doute que le régime sioniste rêve de créer une dissuasion et de mettre fin à la résistance au niveau de la Palestine, mais avec l'énorme quantité de massacres qu'il a commis contre le peuple palestinien opprimé, le régime sioniste rêve de créer une dissuasion et de mettre fin à la résistance.

- Il ne fait aucun doute que l'entité sioniste rêve, à la lumière du soutien illimité qu'elle reçoit du gouvernement américain, de créer une dissuasion et de mettre fin à la résistance en Palestine, mais avec la quantité massive de massacres qu'elle a commis contre le peuple palestinien opprimé au cours des 11 derniers mois, elle a planté les graines de nombreuses tempêtes dans les territoires palestiniens.

- Il ne fait aucun doute que le rêve des sionistes d'éliminer la résistance palestinienne ne sera jamais réalisé ; au contraire, la fin de cette entreprise criminelle marquera le début de la victoire glorieuse du peuple patient et moudjahid de Palestine, ainsi que la défaite et l'effondrement total de l'entité sioniste.

[Combattez donc dans le sentier d'Allah, vous ne pouvez que vous charger et inciter les croyants, afin qu'Allah puisse arrêter le mal des mécréants, et Allah est plus sévère et punit plus sévèrement]. - (Sourate Nissa-84).