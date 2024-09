Palestine – Afrique : le Premier ministre du Sénégal participe à une mobilisation pro-Gaza

Un grand rassemblement en soutien au peuple palestinien de Gaza s’est tenu samedi 31 août à Dakar, organisé par l’Alliance nationale pour la cause palestinienne au Sénégal, avec la participation remarquée du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonk, a rapporté APA NEWS.



Selon RFI, « Un appel à la fin des hostilités et plus de pression sur Israël ». C’est le message de la mobilisation organisée à la grande mosquée de Dakar.

Dans un communiqué lu par un de leurs membres, plusieurs associations appellent à changer d’approche : « Il est impératif que des actions concrètes soient prises pour mettre fin à cette tragédie. Des sanctions économiques, politiques et diplomatiques contre Israël doivent être prises. Les appels à la retenue ne suffisent plus, il faut s'investir davantage pour soutenir les frères palestiniens. »

Selon l’Agence de Presse Africaine (APA), les organisateurs du rassemblement ont lancé un appel à une mobilisation diplomatique accrue au sein de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) et à un soutien renforcé pour le développement et la résilience des institutions palestiniennes. Ils ont également insisté sur l’importance de la solidarité humanitaire envers les réfugiés palestiniens et les populations vulnérables touchées par le conflit.



Ousmane Sonko a appelé enfin à des actions concrètes pour isoler Israël sur la scène internationale, rappelant les récentes demandes de mandats d’arrêt émises par la Cour pénale internationale (CPI) contre des dirigeants israéliens, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu.