Selon les sources russes, Sergueï Lavrova souligné qu'à l'heure actuelle, il semble que Tel Aviv soit la seule partie à vouloir déclencher une grande guerre entre l'Iran et Israël avec l'intervention des pays voisins, et a déclaré : « (Le régime d') Israël Il ne cache pas le fait qu'il entend profiter des conditions et des opportunités créées dans la région. »

Déclarant que l'assassinat d'Ismail Haniyeh à Téhéran était un acte visant à provoquer l'Iran, le chef de la diplomatie russe a ajouté : « Alors que l'Occident tente de provoquer l'Iran, l'Iran ne veut pas se soumettre à des actions de provocation et n'a pas l'intention d'entrer dans une guerre majeure. »