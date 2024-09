L'Iran fait partie des 6 premiers pays au monde en termes de portée de missiles sol-air

Le général de brigade Amir Abbas Azimi, lors d'une conférence de presse avec les médias samedi, à l'occasion de l'anniversaire de la création de la défense aérienne sur ordre du Leader de la Révolution, l’ayatollah Khamenei a ajouté : « Avant la Révolution, tous les équipements et installations de défense aérienne avaient été importés de l'étranger, mais ils sont aujourd'hui produits par des scientifiques et des spécialistes nationaux, de sorte que la portée des radars actuels atteint plus de 300 km, alors qu'avant la révolution elle était d'environ 45 km. »

Il a souligné que les conditions de guerre et de paix ne signifient rien pour la défense aérienne (DCA) et sont les mêmes, et que ce complexe militaire est en alerte permanente.

Amir Azimi soulignant que le concept de défense aérienne et de DCA, ne peut être absolu nulle part dans le monde, a qualifié de « fausses » les interprétations propagandistes visant à faire passer le système de Dôme de Fer israélien, comme invincible, avancées par les dirigeants du régime d’Occupation sioniste, a déclaré : « Pendant l'opération iranienne de la « Promesse véridique » et la pluie de roquettes sur les territoires occupés par le Hezbollah libanais, la fausseté de cette affirmation a été révélée au monde.