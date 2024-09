Le rapport final de l'enquête sur les causes de l'accident de l'hélicoptère du Président Raïssi

Dans ce rapport, qui a été préparé au prix d'efforts considérables par un comité d'experts et de responsables militaires, les conditions techniques, d'ingénierie, électroniques et de navigation de l'hélicoptère ont été examinées avec soin et professionnalisme, ce qui a permis d'aboutir aux conclusions suivantes :

1- Tous les documents relatifs à l'entretien et à la réparation de l'hélicoptère - depuis son achat et son utilisation jusqu'au moment de l'accident, y compris les réparations majeures et le remplacement de pièces importantes - ont été examinés pour s'assurer que toutes les procédures étaient correctes et exécutées conformément aux normes établies.

2- Les documents relatifs aux réparations de l'hélicoptère au cours des quatre dernières années ont également été examinés par les experts et aucun problème n'a été relevé dans les procédures suivies.

3- Un rapport a été obtenu sur les documents importants et la correspondance - depuis la commande de l'hélicoptère par le bureau présidentiel, la livraison de l'hélicoptère, la détermination de la manière d'effectuer la mission, l'envoi de l'hélicoptère de Téhéran à Tabriz, l'installation à l'aéroport de Tabriz, le ravitaillement en carburant, l'entretien de l'hélicoptère, la manière de commencer et de poursuivre la mission de vol vers les lieux désignés, ce qui correspond aux instructions, notifications, règlements, règles, réglementations et normes nécessaires.

4- Les cartes de vol de Tabriz au pont Aghband et au barrage Qiz Qala'eh Si et de là à la raffinerie de Tabriz ont été soigneusement étudiées par les experts et il a été constaté que l'hélicoptère présidentiel a emprunté l'itinéraire prévu et ne s'en est pas écarté.

5- L'ordinateur portable du pilote de l'hélicoptère a été restauré par les experts, ce qui a montré l'exactitude des informations relatives à la trajectoire de l'hélicoptère, depuis le début du vol de Tabriz jusqu'au barrage.

6- Les autres pièces et systèmes de l'hélicoptère (y compris les moteurs, les systèmes de transmission de puissance et de ravitaillement, ainsi que des équipements électroniques et électriques uniques) ont été examinés par des experts et des spécialistes de l'industrie aéronautique par des experts et des spécialistes de l'Autorité de l'Industrie Aéronautique du Ministère de la Défense et du Soutien aux Forces Armées, et aucun défaut n'a été observé.

7- Les rapports de l'Autorité météorologique nationale (conditions météorologiques actuelles, prévisions et avertissements de conditions météorologiques instables) de la veille et du jour de l'accident ont été étudiés par un expert et comparés aux conditions qui prévalaient le jour de l'accident.

8- Les informations de l'enregistreur vocal de cabine (CVR) et l'enregistrement des informations de vol dans le système FDR de l'hélicoptère accompagnant l'équipage de conduite (MIL 171) ont été vérifiés après l'exécution, et dans ce système il n'y avait pas de message ou d'annonce et aucune urgence n'a été annoncée par le pilote de l'hélicoptère.

9- Sur la base du rapport d'examen du Comité technique médico-légal. Les résultats des examens toxicologiques et des analyses médicales effectués sur les corps des martyrs n'ont pas révélé l'existence de cas suspects.

10- Les pièces et les systèmes de l'hélicoptère ont été examinés par des experts et aucun signe de sabotage n'a été trouvé.

11- Une étude sur la possibilité de cibler l'hélicoptère par des systèmes offensifs et défensifs, la guerre électronique, l'activation des champs magnétiques et laser a été menée par des experts et des spécialistes qui ont exclu toute interférence des éléments mentionnés dans la survenue de l'accident.