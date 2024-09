Morteza Mehrzad, le « géant » de l'équipe iranienne de volley-ball assis

Du haut de ses 2,46 mètres, Mehrzad est le deuxième homme vivant le plus grand du monde et le plus grand athlète à avoir jamais participé aux Jeux paralympiques, selon le site web du Comité international paralympique.

En 2015, cet homme de 36 ans a rejoint l'équipe nationale iranienne de volley-ball assis après que son entraîneur l'a repéré dans une émission de téléréalité consacrée à des personnes confrontées à des difficultés de la vie.

Depuis, sa vie s'est améliorée.

J'ai toujours été appelé le « grand garçon », même avant de rejoindre l'équipe nationale ou les Jeux paralympiques », explique-t-il à l'AFP après une séance d'entraînement à la Fédération iranienne des sports pour handicapés, à Téhéran.

« Jouer au volley-ball assis m'a beaucoup aidé », a-t-il ajouté.

« Le physique que je considérais autrefois comme très mauvais m'a aidé dans ce jeu, et j'ai pu en faire bon usage.

Mehrzad explique que le fait de rejoindre l'équipe nationale iranienne de volley-ball assis l'a aidé à surmonter certaines crises personnelles, notamment le décès de sa mère en 2019.

L'expérience, dit-il, « était et est toujours douloureuse... mais le volleyball m'a beaucoup aidé, non pas à oublier, mais à passer outre. »

L'Iran participe aux Jeux paralympiques de volley-ball assis depuis 1988 à Séoul, où il a été champion sept fois sur neuf, un record remarquable.

Aujourd'hui, l'équipe met la dernière main à sa préparation paralympique avant d'affronter l'Ukraine, le Brésil et l'Allemagne.

« Notre principal rival est la Bosnie... mais nous ne devons pas sous-estimer le Brésil, l'Allemagne et l'Égypte », a déclaré Mehrzad.