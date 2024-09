La société humaine exige la traduction en justice des dirigeants israéliens (Téhéran)

Selon l’IRNA, Naser Kanani réagissant aux évolutions dont sont victimes les Palestiniens a écrit sur sa page X le dimanche 2 septembre 2021 : « Environ huit décennies après le procès de Nuremberg, l'histoire assiste à nouveau à l'émergence d'un autre Hitler ; Un criminel qui commet un génocide barbare et le massacre de femmes et d'enfants palestiniens innocents, profitant de l'inaction de la communauté internationale. »

« Si les prétendus défenseurs des droits de l’homme accordent vraiment de l'importance à l'humanité et aux vies humaines, c'est maintenant qu'il faut agir car demain il sera trop tard. » Plus que jamais, la société humaine a soif d’humanité et de justice et exige la poursuite judicaire des dirigeants criminels du régime d’Occupation sioniste », a insisté le porte-parole de la diplomatie iranienne, Naser Kanaani.