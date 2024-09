Le monde n’oublie jamais le rôle de la Grande-Bretagne dans la formation du régime d'apartheid israélien (Kanani)

Il a souligné que le 2 septembre est la journée nationale de lutte contre le colonialisme dans le calendrier iranien, d'après le nom de Raislali Devari, le héros anticolonialiste iranien, et a fait remarquer que la grande nation iranienne a une histoire riche et fière de lutte contre la domination des colonialistes, y compris le colonialisme britannique, et d'accomplissement de son indépendance politique.

Kanaani a ajouté : « L'Iran a toujours été en quête de domination : « Le comportement historiquement dominateur du Royaume-Uni et sa tentative de le poursuivre, en créant des divisions et en institutionnalisant des défis et des crises dans des questions régionales importantes, y compris la question palestinienne, constituent un chapitre important de la politique coloniale britannique en Asie de l'Ouest.

Les nations de la région et du monde n'oublient pas comment les hommes d'État britanniques ont commencé à créer le régime d'apartheid d'Israël au cœur du monde islamique et participent aujourd'hui au génocide israélien à Gaza et en Cisjordanie, et au déplacement des populations, en soutenant le régime.