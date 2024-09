Attaque à la roquette de la Résistance islamique libanaise contre trois colonies sionistes

La Résistance islamique du Liban publiant une déclaration, lundi soir, 2 septembre, a annoncé qu'en soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance courageuse et honorable et en réponse aux attaques de l'ennemi sioniste contre les villages et les zones résidentielles du sud du Liban, surtout celle menée ce lundi matin contre la cité de Naqurah, les combattants de la Résistance islamique ont une fois de plus visé les villes de "Ain Yaakov", "Gatun" et "Yahyam" avec des roquettes Katyusha.