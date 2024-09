L’Iran n’admet pas les changements géopolitiques dans la région du Caucase

Selon le rapport du service de politique étrangère IRNA, Mojtaba Damirtchilou, vice-ministre des Affaires étrangères, lors d'une réunion avec l'ambassadeur de Russie à Téhéran, a exigé le respect de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et des intérêts mutuels des pays, le garant de paix durable et le fondement de la coopération régionale dans le Caucase.

Le directeur général de l'Eurasie au sein du ministère iranien des Affaires étrangères réitère le soutien de l'Iran à l'établissement de la paix et de la stabilité dans la région du Caucase et son opposition au changement des frontières internationalement reconnues et aux changements géopolitiques dans le Caucase et la nécessité de prêter attention aux intérêts et aux préoccupations légitimes de tous les pays de la région.

Au cours de cette réunion, les deux parties ont souligné la nécessité d'utiliser la capacité des pays de la région pour résoudre les problèmes dans la région et à mettre en œuvre des accords économiques, en gardant à l'esprit les intérêts de toutes les parties, en ce qui concerne la prochaine réunion du mécanisme consultatif des Etats 3+3 (Iran-Russie-Turquie + Azerbaïdjan-Arménie-Géorgie).