Blocus maritime contre Israël : Nous avons visé un navire en mer Rouge (Forces armées yéménites)

« Nous avons directement frappé le navire nommé (BLUE LAGOON I) dans la mer Rouge à l'aide de missiles et de drones », a déclaré le porte-parole des forces armées yéménites, Yahya Saree.

Il a déclaré que la société propriétaire de ce navire avait violé l'interdiction d'entrer dans les ports de la Palestine occupée (Israël) et le blocus maritime yéménite imposé contre Israël, et a ajouté : « Cette opération a été menée conjointement avec les forces de missiles, les unités maritimes et aériennes. »

Le porte-parole des forces armées yéménites a poursuivi : « Une fois de plus, nous avertissons toutes les entreprises qui ont des relations avec l'ennemi israélien, que leurs navires seront pris pour cible lors du passage dans la zone déclarée pour les opérations maritimes, quelle que soit la destination. »