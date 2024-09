Manifestations massives dans les villes occupées palestiniennes contre Netanyahu

Des dizaines de milliers de sionistes dans les villes de Tel Aviv, Qods occupée (Jérusalem), Beer Sheba et encore d’autres de la Palestine occupée ont protesté contre Benjamin Netanyahu et ont exigé un accord avec le Hamas.

Selon ce rapport, des manifestants se sont également rassemblés devant la maison de Netanyahu à Qods occupée.

Les manifestants ont pu franchir les barrières devant la résidence de Netanyahu à Qods occupée.

Des sources hébraïques ont annoncé que la police avait arrêté 6 manifestants devant la résidence de Netanyahu.

En outre, la police du régime sioniste a attaqué un certain nombre de familles de prisonniers sionistes qui s'étaient rassemblées devant le siège du parti Likoud à Tel Aviv.

Les manifestations avaient pour but de faire pression sur le cabinet pour qu'il signe immédiatement l'accord d'échange de prisonniers avec le Hamas.