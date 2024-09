Hamas : Netanyahu empêche un accord de cessez-le-feu

Selon l'agence de presse Reuters, Abou-Zohri a ajouté : « Les déclarations du président Biden montrent que les Américains reconnaissent que Netanyahu entrave les efforts visant à parvenir à un accord. »

Le président américain a estimé lundi que Netanyahu n'en faisait pas assez pour parvenir à un accord en vue de la libération des prisonniers israéliens dans la bande de Gaza.

« Le Hamas est prêt à s'engager dans toute proposition garantissant un cessez-le-feu et un retrait complet [du régime d’occupation] de Gaza. », selon ce cadre du Hamas.

Parallèlement, une grève générale a eu lieu lundi dans les territoires occupés suite à l'appel du syndicat travailliste et après la découverte des corps de prisonniers israéliens dans la bande de Gaza tués dans les bombardements de l’armée d’Occupation sioniste.

L’insistance de Netanyahu et de son cabinet de guerre à imposer de nouvelles conditions intéressées dans les négociations avec le mouvement de la Résistance palestinien, Hamas, a fait obstruction à l’accord de cessez-le-feu, ce qui a provoqué la colère du public. La pression monte de plus en plus sur Netanyahu accusé de ne pas donner l’importance au sort des prisonniers.

Le mouvement de la Résistance, Hamas, a annoncé un nouveau bilan de 40'786 morts dans le territoire palestinien sous blocus depuis le début de la guerre génocidaire israélienne, dans son onzième mois.