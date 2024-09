Les négociations de paix au Soudan ne se déroulent pas entre un Etat étranger et le Soudan, mais entre deux groupes militaires soudanais qui étaient ensemble et sous le commandement de l’ex-président Omar al-Bashir.

La récente guerre civile au Soudan a provoqué le déplacement de sept millions et demi de personnes au Soudan et la migration d'un million et demi de personnes hors de ce pays. Selon les statistiques disponibles, cette guerre a fait jusqu'à présent plus de 13 000 morts et des dizaines de milliers de blessés.

L'extension de la guerre de 16 mois et sa poursuite ont suscité l'inquiétude de nombreux pays voisins du Soudan et même de puissances extra-régionales. De nombreux gouvernements régionaux, internationaux et voisins du Soudan ont tenté de fournir un terrain de négociation entre les parties et d'empêcher la propagation des troubles internes au Soudan à d'autres parties de la région.

La principale préoccupation des grandes puissances et des voisins du Soudan est que pendant cette guerre, des groupes extrémistes profiteront des troubles au sein du peuple soudanais et mèneront des actions déstabilisatrices dans toute la région, en particulier sur les côtes de la mer Rouge et l'océan Indien, ce qui présentera des risques pour les voies navigables de la mer Rouge et de l'océan Indien.

Les représentants de l'armée soudanaise, qui contrôlent actuellement la capitale, parlent ouvertement de l'intervention et du rôle des Émirats arabes unis dans l'expansion de cette guerre, et estiment que les Émirats arabes unis tentent d'attaquer certaines ressources pétrolières et des gisements de métaux au Soudan.

L'important est que les troubles au Soudan ont commencé exactement au moment où les militaires transféraient le pouvoir aux civils, mais certains de leurs dirigeants ont tenté de fournir les bases du maintien du régime militaire dans ce pays à travers des relations avec le régime sioniste.

Selon certains analystes, les mains du régime sioniste sont visibles dans les coulisses de cette guerre qui tente d'empêcher le Soudan de revoir la paix et la stabilité.