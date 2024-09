L’ambassadeur d'Australie convoqué à Téhéran

L'ambassadeur d'Australie a été convoqué par le ministère iranien des affaires étrangères à Téhéran ce mardi, suite à la publication sur les réseaux sociaux de contenus offensant les traditions et la culture iraniennes et islamiques.

Le directeur du département régional du ministère iranien des affaires étrangères a fermement condamné l'action de l'ambassade d'Australie, qui a publié un contenu contraire aux normes en vigueur.

« Le contenu publié par l'ambassade australienne est insultant et contraire à la tradition, aux coutumes et à la culture iraniennes et islamiques », a déclaré le diplomate iranien à l'ambassadeur australien.

Il a également déclaré que l'action anti-iranienne et islamique ne devait être répétée par aucun moyen, car elle est contraire au droit international et à la Convention diplomatique de Vienne.

La partie iranienne a également déclaré que le public iranien était sensible à ce type de comportement anormal dans les relations extérieures de son pays.

Soulignant que l'ambassade de son pays n'avait nullement l'intention d'offenser le peuple et les valeurs observées par la société iranienne, l'ambassadrice australienne Lyndall Sachs a déclaré que l'Iran n'était pas mentionné dans le contenu.

Elle a déclaré qu'elle transmettrait à Canberra les préoccupations et la position du gouvernement de la République islamique d'Iran.