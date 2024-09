L'Iran convoque l'ambassadeur du Royaume-Uni

Le ministère iranien des affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires britannique à Téhéran au sujet des récentes sanctions contre la République islamique d'Iran.

Le gouvernement britannique a déclaré lundi qu'il avait ajouté quatre désignations à sa liste de sanctions contre l'Iran.

Le chargé d'affaires britannique a été averti que le soutien de l'Occident au génocide des Palestiniens et ses efforts pour protéger le criminel de guerre Benjamin Netanyahu sont les véritables causes de l'instabilité et de l'insécurité dans la région.

L'envoyé britannique a déclaré qu'il transmettrait les préoccupations de l'Iran à son gouvernement.