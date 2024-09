Le président iranien réaffirme son soutien total à la résistance palestinienne

Pezeshkian, dans un message lors de la 9e conférence internationale des « Moudjahidines en exil » qui s'est tenue mardi dans la ville iranienne de Damghan, dans la province septentrionale de Semnān, en présence d'invités de différents pays musulmans et de responsables nationaux et provinciaux, a déclaré « Pendant près d'un demi-siècle, l'héritage de la République islamique d'Iran, qui a toujours défendu la justice et les droits de l'homme dans le monde entier, a été de soutenir pleinement la résistance de la nation palestinienne opprimée contre le régime usurpateur sioniste, ainsi que la lutte de toutes les nations opprimées dans le monde ».

Le président a déclaré que, dès le début de son mandat, il a affirmé son soutien indéfectible au peuple palestinien et aux opprimés du monde entier.

Il a également déclaré que le 14e gouvernement iranien continuerait à apporter son soutien indéfectible à la résistance palestinienne, tout comme les gouvernements précédents.

« Je crois que nous devrions toujours nous considérer comme engagés dans la recherche de la justice et soutenir les demandeurs de liberté et les opprimés en toutes circonstances, car la recherche de la justice de la part de l'élite et des consciences éveillées peut créer un bon terrain pour la réalisation d'un avenir radieux », a-t-il déclaré.

Pezeshkian a également fait l'éloge de feu le ministre des affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, qu'il a qualifié de « diplomate distingué et de véritable incarnation de la diplomatie de la résistance », ainsi que de « négociateur fort et intelligent ».

M. Amir-Abdollahian est décédé dans l'accident d'hélicoptère du 19 mai, en même temps que le président Ebrahim Raisi et plusieurs autres responsables.