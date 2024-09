Les opérations d'occupation en Cisjordanie vont accélérer le rythme de la résistance (Hamas)

Le mouvement de résistance islamique Hamas a souligné mardi que la poursuite de l'opération militaire lancée par l'occupation sur les gouvernorats de Cisjordanie pour le septième jour consécutif n'arrêtera pas la résistance et augmentera son rythme et l'état de colère dans tout le pays.

Le Hamas a déclaré dans un communiqué : « La concentration de l'agression de l'occupation sur Tulkarem ne parviendra pas à arrêter le flot de la résistance malgré la brutalité de l'occupation et son agression continue.

Il a ajouté : « Nous pleurons les plus de 30 personnes qui ont perdu la vie à Tulkarem : « Nous pleurons les plus de 30 martyrs qui ont été tués quotidiennement depuis le début de l'opération militaire, et nous affirmons que ce sang pur ne sera pas vain, et qu'il augmentera le rythme de la résistance, la poursuite de ses opérations qualitatives, et l'escalade de l'état de colère dans toute la patrie ».

Le Hamas a salué le peuple de Cisjordanie et sa résistance, « en particulier à Tulkarem, qui reste debout malgré le ciblage continu, la destruction et le bulldozer des forces d'occupation, et leur ciblage barbare des citoyens et de leurs biens ».

Le Hamas a souligné que les opérations militaires de l'occupation et son agression continue confirment ses nouveaux plans et ambitions concernant le déplacement de la population de la Cisjordanie et la mise en œuvre du plan d'annexion adopté par le gouvernement d'occupation fasciste, qui ne trouveront que plus de fermeté et de défi de la part de notre peuple.

Le Hamas a appelé le peuple palestinien à poursuivre la confrontation et l'affrontement avec l'occupation, dans le prolongement de l'état d'engagement dans le cadre de la bataille de l'inondation d'Al-Aqsa.