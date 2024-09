Le sang de l'acteur populaire palestinien est le cri d'oppression de la nation palestinienne (Kanaani)

Téhéran - IRNA - Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères réagissant à la mort en martyr d’un acteur populaire palestinien dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza, a déclaré : « Le sang de l'acteur populaire palestinien, ainsi que celui de plus de 40 000 martyrs palestiniens massacrés par Israël dans la bande de Gaza, est le cri de l'oppression de la nation palestinienne, et expose l'hypocrisie de l'Occupation sioniste ainsi que l'hypocrisie et les mensonges des prétendus défenseurs des droits de l'homme. »

Nasser Kanaani réagissant sur sa page X a écrit : « Les crimes sionistes touchent toutes les couches de Palestiniens, et le gang criminel dirigé par Tel Aviv est comme un monstre qui se nourrit de sang humain, commettant chaque jour de nouveaux meurtres sanglants. » « Dans leurs derniers crimes perpétrés contre les Palestiniens, les sionistes ont tué l'acteur palestinien populaire Rashad Abusakhila, connu comme héros dans les séries télévisées "Qabata Al-Ahrar" et "Bawaba Al-Samaa". Il a été tué en martyr après le bombardement d'une école dans le camp de Jabalia à Gaza », déplore le diplomate. Son sang, ainsi que celui de plus de 40 000 autres martyrs palestiniens dans la bande de Gaza, dénonce l’oppression du peuple palestinien et l’hypocrisie de l’Occupation sioniste ainsi que l’hypocrisie et les mensonges des prétendus défenseurs des droits de l’homme.