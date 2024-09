Selon l’IRNA, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a écrit sur sa page personnelle dans le cyberespace : « Après 11 mois de guerre totale et insensée contre la bande de Gaza et le meurtre barbare de plus de 41 000 citoyens palestiniens, les divergences entre les dirigeants sionistes, les démissions de responsables militaires et de sécurité, ainsi que les manifestations et grèves publiques dans le Complexe sioniste (dit Israël) se sont propagées et ont pris une vitesse sans précédent.

« Le fossé se grandit au sein de la société et des organisations du régime d’Occupation sioniste devant les yeux du monde entier, de telle sorte que certains dirigeants et experts sionistes parlent ouvertement du danger et du processus d'effondrement d'« Israël » », ajoute le diplomate.

Toujours dans son message, Kanani a poursuivi : « Le gang terroriste au pouvoir à Tel Aviv » se trouve dans une impasse stratégique dans la manière de prendre des décisions pour préserver et poursuivre la survie du régime, et bien sûr, si le criminel de guerre - Netanyahu - reste encore au pouvoir, l’effondrement interne et international du régime s'accélère, au rythme des jours où il est au pouvoir. »

En fin de compte, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné : « Les os du sionisme se brise et ses bruits s'entendent plus fort que jamais et le soutenir dans la poursuite du crime contre les Palestiniens, en plus de la responsabilité juridique et internationale, c'est parier sur une victoire perdue et vouée à l'échec. »