Les États-Unis n'accordent pas de visa aux membres de l'équipe iranienne de kata

Après avoir reçu une invitation officielle du pays hôte, la Fédération iranienne de judo a entrepris les démarches nécessaires pour obtenir un visa d'entrée aux États-Unis, qui accueilleront les Championnats du monde de judo en novembre 2024.

Hier, après les consultations nécessaires avec l'ambassade des États-Unis en Arménie et en Turquie et la fixation d'une date pour rencontrer les membres de l'équipe et obtenir des visas, l'ambassade des États-Unis, dans un acte non professionnel, ignorant la charte du Mouvement olympique et dans une politisation totalement inappropriée, a refusé d'accorder des visas au président de la Fédération iranienne de judo Arash Mir Esmaeili, aux membres de l'équipe et à d'autres délégations sportives pour participer aux Championnats du monde qui se tiendront sur son territoire.

L'équipe iranienne de kata a réussi à remporter deux médailles d'or, une médaille de bronze et le titre de vice-champion au championnat du monde de judo d'Abou Dhabi qui s'est tenu en novembre 2023.