Captifs sionistes tués dans les bombardements israéliens : Al-Qassam publie les derniers messages de deux d’entre eux

"Alexandre Lobnov", un prisonnier sioniste, déclare dans cette vidéo, réalisée avant d'être tué dans les bombardements intenses de la bande de Gaza par le régime d'occupation : « Les forces d'Al-Qassam m'ont déplacé 10 fois pour me sauver la vie. »

Lubnov a ajouté : « Je m’adresse au cabinet israélien : Vous voulez nous tuer pour ne pas être obligés de conclure un accord sur l'échange de prisonniers. »

Toujours dans la vidéo, "Carmel Gat", un autre captif sioniste, demande aux sionistes de poursuivre la manifestation afin de ne pas fermer la porte aux négociations sur l’échange des prisonniers. Elle s’exprime avant sa mort dans les bombardements.

La détenue sioniste a dit à Netanyahu : « Je supplie le cabinet israélien et Netanyahu de ne pas ignorer notre sort. »

Lundi, les Brigades al-Qassam ont publié des photos de six prisonniers sionistes dont les corps ont été retrouvés, par l'armée d'occupation, dans la bande de Gaza. Tel Aviv prétend que ces corps ont été retrouvés dans un tunnel à Gaza.

Ces prisonniers étaient censés être libérés lors de la première phase de l'échange de prisonniers entre les deux parties, qui comprenait un certain nombre de prisonniers vivants, s'il y avait un accord avec la Résistance palestinienne.

La vidéo, diffusée par al-Qassam, montre de courts segments dans lesquels les six prisonniers sionistes tués à Gaza se présentent, suivis de la phrase (Attendez-nous).

Parmi les personnes montrées dans cette vidéo se trouve, Hersh Goldberg-Polin, le prisonnier sioniste américain qui a été vu il y a quelques mois dans une autre vidéo pour montrer qu'il est vivant. Il considérait Netanyahu comme « responsable de sa captivité » à Gaza en raison de son opposition au cessez-le-feu.

Selon l’IRNA, plus de 10 mois se sont écoulés depuis l'opération du « Déluge d'Al-Aqsa » et la captivité d'un certain nombre de sionistes par la Résistance palestinienne dans la bande de Gaza. Malgré une offensive d’envergure et d’une campagne génocidaire dans cette région, ce régime a non seulement été incapable de libérer lesdits prisonniers, mais encore un grand nombre d'entre eux ont été tués dans les attaques aériennes et d'artillerie même de ce régime sur différentes zones de la bande de Gaza.

Les obstructions faites par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au cessez-le-feu dans la bande de Gaza a sapé la libération des prisonniers sionistes en échange de la libération des détenus palestiniens qui croupissent dans les geôles du régime d’apartheid. Récemment un certain nombre de prisonniers sionistes ont perdu la vie dans des bombardements barbares de l’armée israélienne sur différentes zones de la bande de Gaza. Cela a provoqué de nombreuses protestations de la part des familles de ces prisonniers dans les territoires occupés.

Alors que les manifestants protestataires réclament un accord avec le Hamas pour la libération des prisonniers sionistes, Benjamin Netanyahu, par crainte d'être jugé pour corruption après la fin de la guerre, bloque tout accord dans ce sens. Il a fait échouer plusieurs cycles de négociations au Qatar et en Egypte.