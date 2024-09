L'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies : l'arsenal nucléaire israélien constitue une menace sérieuse pour la paix et la sécurité mondiales

New York - IRNA - Amir Saeed Irwani, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, a souligné : Le régime israélien menace d'autres pays de la région d'anéantissement nucléaire, et son arsenal nucléaire est considéré comme une menace sérieuse pour la région. et la paix et la sécurité mondiales.

Amir Saeed Irwani, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, lors de la réunion mercredi, heure locale, de l'Assemblée générale des Nations Unies à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale contre les essais nucléaires, a ajouté : La commémoration de cet Ce jour est l’occasion pour la communauté internationale de contraindre le régime israélien à adhérer au Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) sans aucune condition préalable et à placer toutes ses installations nucléaires sous l’entière supervision de l’Agence internationale de l’énergie atomique. La situation actuelle est alarmante, car le régime israélien menace d’anéantissement nucléaire les autres pays de la région et son arsenal nucléaire est considéré comme une menace sérieuse à la paix et à la sécurité régionales et mondiales.