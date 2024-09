Les Etats-Unis et leurs alliés prolongent la guerre en Ukraine en envoyant des armes occidentales (Ambassadeur d’Iran à l’ONU)

Amir Saeed Iravani, ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, a ajouté mercredi, 4 septembre, heure locale, dans une lettre adressée à Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies et également président du Conseil de sécurité : « Par conséquent, toute accusations selon lesquelles l'Iran serait impliqué dans la vente, l'exportation ou le transfert d'armes vers la Fédération de Russie et la violation de ses obligations internationales est totalement sans fondement et catégoriquement rejetée. »

« L’Iran souligne une fois de plus son engagement inviolable à respecter le droit international humanitaire », a insisté le diplomate.

Le haut diplomate de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a ajouté : « Contrairement à ce qu'avance le représentant américain, ce sont en réalité les États-Unis, et non l'Iran, qui sont le principal soutien et promoteur du terrorisme dans la région et le monde. »

« Les États-Unis figurent parmi les principaux soutiens du régime israélien, le régime terroriste le plus dangereux au monde », a rappelé l’ambassadeur d’Iran à l’ONU.