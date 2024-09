La saisie américaine de l'avion du président vénézuélien contredit le droit international (Téhéran)

Réagissant à la saisie de l’avion du président vénézuélien, Nicolas Maduro, par les Etats-Unis, Nasser Kanani, porte-parole de la diplomatie iranienne, a déclaré ce jeudi 5 septembre : « La République islamique d'Iran, tout en soulignant la nécessité de respecter les lois et réglementations internationales, considère la récente action du gouvernement américain qui vient de saisir l'avion utilisé par le président vénézuélien comme contraire aux règles et normes du droit international, en particulier l'immunité des biens appartenant aux gouvernements et les réglementations du droit de l'aviation civile internationale, y compris la Convention de Chicago, et considère l’action comme inadmissible. »

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a souligné : « Cette action, qui s'inscrit dans la continuité des actions coercitives unilatérales des États-Unis contre d'autres nations, est contraire au droit international, fomente le chaos et favorise le banditisme dans le domaine aérien. »

« Cela constitue une menace pour la paix et la sécurité aérienne », a prévenu le diplomate.

Nasser Kanaani, tout en réitérant la solidarité de Téhéran avec Caracas, et le soutien de la RII au gouvernement vénézuélien pour la protection et la récupération de ses biens publics appartenant au peuple de ce pays, a souligné la nécessité d'approfondir la coopération entre les deux pays amis pour faire face aux sanctions et aux mesures coercitives unilatérales des États-Unis.