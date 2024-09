Toute menace contre l'intégrité territoriale de nos voisins constitue une ligne rouge pour l'Iran (ministre des Affaires étrangères)

Dans un message publié sur X, le chef de la diplomatie iranienne a souligné que la stabilité régionale était l'un des piliers de la sécurité nationale de l'Iran, en déclarant que toute menace contre l'intégrité territoriale ou tout changement géopolitique à la périphérie des frontières de notre pays constituait une ligne rouge pour l'Iran.

Araqchi a ajouté que «la paix, la sécurité et la stabilité régionales n'étaient pas seulement une priorité, mais aussi l'un des piliers de notre sécurité nationale. Toute menace contre l'intégrité territoriale de nos voisins ou tout redécoupage des frontières, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, est totalement inacceptable et représente une ligne rouge pour l'Iran».