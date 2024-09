Les musulmans de Gaza subissent une agression et un génocide qui ont éveillé la conscience humaine dans les pays non musulmans (chef d'Ansarallah)

Dans un discours prononcé jeudi à l'occasion de l'inauguration des activités du Mawlid al-Nabawi et des derniers développements de l'agression contre Gaza et des événements internationaux, Sayyid Abdulmalik al-Houthi a souligné qu'en plus de la conscience humaine, il existe une responsabilité morale et religieuse pour tous ceux qui appartiennent à l'islam et croient au Coran et au message divin, en plus de la conscience humaine.

Al-Houthi a expliqué que certains régimes ont été démasqués pour leur collusion, leur coopération et leur loyauté envers l'ennemi israélien, ce qui est une honte. Il a souligné que l'Oumma, dans la plupart de ses peuples et de ses gouvernements, a complètement perdu l'esprit djihadiste, ce qui est une chose claire, malheureuse et douloureuse.

M. Abdulmalik a lancé un avertissement : C'est l'une des leçons importantes que l'on peut tirer de la biographie du Prophète et de la description que fait le Coran de son djihad et de ses motivations. Il a souligné que la perte de l'esprit jihadiste crée un fossé énorme dans le processus de suivi de l'exemple du Messager d'Allah et de l'affiliation islamique, et que les résultats sont dangereux.

Il a souligné que le contenu de la mission divine n'est pas la pratique de certains rituels religieux et l'accomplissement d'obligations morales, mais qu'il en fait partie, et qu'il existe des responsabilités sacrées telles que la prédication du bien, le commandement du bien et l'interdiction du mal, le jihad pour l'amour de Dieu et l'établissement de la justice sur terre.

Il a mis en garde contre l'abandon du djihad pour Allah face à une attaque réelle et complète de l'Oumma par les ennemis et a souligné qu'il s'agissait d'une situation dangereuse.

Il a déclaré que le Coran faisait de l'attitude de ceux qui abandonnent le djihad et découragent le djihad un signe qui les expose dans leur appartenance religieuse, et que certains d'entre eux étaient classés comme hypocrites, et que le rôle le plus important des hypocrites était de s'associer aux incroyants et de s'efforcer de détourner les musulmans du djihad par le découragement, l'intimidation et l'intimidation.

M. Abdulmalik a souligné que les habitants de Médine n'avaient aucune excuse pour abandonner le djihad avec une population de 5 000 personnes, sans parler des 300 millions d'Arabes qui désavouent le soutien à la Palestine.

Il a ajouté : Les Arabes observent les meurtres en Palestine, la violation de l'honneur, l'incendie des Corans, la destruction des mosquées et la famine de millions de personnes sans prendre position.