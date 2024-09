Cisjordanie occupée: 39 martyrs et 145 blessés depuis ces derniers jours

Les forces israéliennes ont lancé de nouveaux raids meurtriers en Cisjordanie occupée, poursuivant leur offensive militaire de grande envergure dans les territoires palestiniens occupés pour le neuvième jour consécutif.

Le ministère palestinien de la Santé a ajouté : Depuis mercredi dernier, 39 personnes ont été tués en martyr et 145 autres ont été blessées dans les attaques de l'occupation, 19 à Jénine, 10 à Tubas, sept à Tulkarem et trois à Al Khalil.

Le ministère a annoncé que huit enfants et deux personnes âgées figuraient parmi les martyrs.

Selon les dernières informations, un Palestinien a été tué après que les forces du régime d’Occupation ont ouvert le feu dans la ville de Tubas.

Israël a également visé un véhicule avec des missiles, faisant cinq morts.

La ville de Jénine, qui est assiégée, reste le théâtre des combats les plus intenses.

Le régime de Tel-Aviv a envoyé des forces supplémentaires dans la ville.

Des raids israéliens ont également été signalés à Naplouse et à Tulkarem.

L'offensive d’envergure du régime usurpateur a commencé la semaine dernière.

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé le martyre de 39 Palestiniens par les forces sionistes en Cisjordanie ces derniers jours.

Des dizaines de Palestiniens, dont des enfants, ont été tués jusqu'à présent. Plus de 140 personnes ont également été blessées et plus de 180 autres arrêtées depuis la semaine dernière.

En outre, le ministère palestinien de la Santé a annoncé que le nombre de martyrs en Cisjordanie depuis la guerre dans la bande de Gaza a atteint 691 et que le nombre de blessés a atteint 5 700.