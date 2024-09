Gaza : Amnesty International demande une enquête sur les crimes commis par Israël

« L'armée israélienne a détruit illégalement des terres agricoles et des bâtiments civils dans la bande de Gaza et a complètement détruit des quartiers de cette bande », déplore Amnesty International dans son communiqué émis ce jeudi 5 septembre.

Amnesty International a ajouté que l'analyse des images satellite et des fichiers vidéo montre une destruction systématique et généralisée dans toute la bande de Gaza par le régime d’Occupation sioniste.

Plus tôt, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) avait annoncé que l'ampleur des destructions dans la bande de Gaza était indescriptible et que la moitié de ses bâtiments avaient été détruits.

En outre, la municipalité de la ville de Gaza a récemment annoncé dans un communiqué que l'armée sioniste avait délibérément ciblé les réservoirs d'eau, les arbres, les mosquées, les écoles et toutes les installations vitales de la ville.