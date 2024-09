Cisjordanie: le Hamas qualifie de "génocide" la poursuite des opérations militaires israéliennes

Publiant une déclaration le jeudi 5 septembre, le Hamas a déclaré : « La poursuite des opérations militaires terroristes en Cisjordanie, notamment à Jénine et à Tulkarem, les attaques répétitives contre le camp d'al-Fara'a au sud de la ville de Tubas, la pluie des attaques au drone qui a coûté la vie aux 5 citoyens et le martyre d'un enfant palestinien par un sniper du régime de Tel-Aviv, contre ce camp de réfugiés, est considérée comme un crime de guerre commis dans la continuité d’une campagne génocidaire déclenchée par l’entité sioniste extrémiste contre la nation palestinienne dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Ils ont pour objectif d'expulser les Palestiniens de leurs terres et de parvenir au règlement final de la question palestinienne par détruire la cause palestinienne.

«Qu’ils sachent que ces crimes terribles et continus, leurs actes de meurtre, de terreur et de destruction de propriétés palestiniennes, ne mèneront jamais à briser la volonté du peuple palestinien en Cisjordanie, ni à empêcher la Résistance de jouer un rôle dans la défense du peuple palestinien et de sa cause. », peut-on lire toujours dans la déclaration du Hamas.

« Nous invitons le peuple palestinien de toutes les provinces de Cisjordanie à accroître sa solidarité et à unir ses rangs pour faire face à l'agression des occupants et à combattre de plus en plus aux côtés des colons sur tous les territoires occupés dans le cadre de la bataille du « Déluge d’Al-Aqsa », conclut le Hamas.