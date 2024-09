Plus tôt, le conseiller présidentiel russe Yuri Ushakov a confirmé que la Turquie avait demandé à devenir membre à part entière des BRICS, ce qui est actuellement à l'étude.

« En ce qui concerne l'adhésion à l'OTAN et le statut de candidat à l'UE, que la Turquie possède depuis près de 70 ans, comme l'a récemment déclaré un responsable turc, il n'existe aucune règle au sein des BRICS qui stipule que les membres de certaines organisations ne peuvent pas avoir de relations avec cette association », a déclaré le ministre en marge du Forum économique de l'Est.

Il a ajouté que la chose la plus importante pour les membres des BRICS et pour les pays qui développent une coopération avec l'association est de partager les valeurs spécifiées dans la Charte des Nations Unies. Il s'agit de l'égalité souveraine des États, de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, du règlement pacifique des différends, du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les États, a souligné le ministre russe des affaires étrangères.

« Nous n'avons pas besoin des valeurs du nazisme, de ses théories, de sa pratique, de l'interdiction de la liberté d'expression, des langues nationales, des cultures, des traditions, de la fermeture des églises canoniques et autres », a également déclaré le ministre.