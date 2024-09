Le Hezbollah lance une nouvelle attaque contre deux positions militaires israéliennes

Le Hezbollah a déclaré dans un communiqué : « Nous avons visé le site de Ma'ayan Baruch (nord d'Israël) avec un hélicoptère en piqué, et nous avons atteint la cible avec précision.

De son côté, Israël, qui a poursuivi ses raids aériens sur plusieurs zones du Sud-Liban, a annoncé vendredi que trois missiles anti-blindage et un drone piégé avaient été tirés depuis le Liban, sans faire de victimes humaines.

La radio de l'armée israélienne a déclaré : « Un drone explosif lancé depuis le Liban a atterri dans une zone ouverte en Haute Galilée, sans faire de victimes.

Elle a ajouté : «Trois roquettes anti-blindage ont été tirées depuis le Liban sur la zone du doigt en Galilée, sans faire de victimes».

Le Hezbollah a déclaré dans un communiqué que « ses combattants ont ciblé le matériel d'espionnage sur le site de Metulla avec des armes appropriées et l'ont touché directement ».

Depuis le 8 octobre 2023, les factions libanaises et palestiniennes du Liban, notamment le Hezbollah, échangent quotidiennement des tirs d'obus avec l'armée israélienne de part et d'autre de la Ligne bleue, faisant des centaines de morts et de blessés, principalement du côté libanais.

Les factions exigent la fin de la guerre menée par Israël avec le soutien des États-Unis à Gaza depuis le 7 octobre, qui a fait plus de 135 000 morts et blessés parmi les Palestiniens, dont une majorité d'enfants et de femmes, et plus de 10 000 disparus, dans un contexte de destructions massives et de famine meurtrière.