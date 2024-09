Le ministère iranien des affaires étrangères insiste sur la nécessité d'utiliser toutes les possibilités pour renforcer les liens avec la Serbie

Le ministre serbe des affaires étrangères a exprimé l'espoir que les relations amicales entre les deux pays se développent encore davantage au cours du mandat du nouveau gouvernement. Il a également exprimé son intérêt pour l'expansion de la coopération économique entre les deux pays et a invité les secteurs économiques iraniens à participer activement à l'Expo 2027 à Belgrade.

Le ministre serbe des affaires étrangères a également estimé que le soutien de la République islamique d'Iran à l'intégrité territoriale de la Serbie était précieux et méritait d'être apprécié.

Araghchi a également déclaré que le maintien et le renforcement des relations amicales avec la Serbie et la consolidation de la stabilité dans les Balkans font partie des approches de la politique étrangère du 14ème gouvernement. Il a souligné la position de la République islamique d'Iran de soutenir l'intégrité territoriale de la Serbie et de s'opposer fondamentalement aux changements frontaliers et géopolitiques dans différentes régions.

Le haut diplomate iranien a estimé qu'il était nécessaire d'utiliser tous les mécanismes disponibles pour développer les relations entre les deux pays, en particulier dans les domaines économique et commercial.