Pezeshkian visite le quartier général de la base de construction Khatam al-Anbiya

Au cours de cette visite, le Président a visité les activités de la base de construction de Khatam Al-Anbia dans les domaines de la recherche, de l'industrie, des mines, des routes, des chemins de fer et du métro, du développement routier et urbain, de l'eau et de l'électricité, des ports et structures côtières, du pétrole, du gaz et de la pétrochimie, des technologies de l'information et de la communication, de l'agriculture et de l'aquaculture (sécurité alimentaire), ainsi que des activités d'infrastructure à l'étranger.

Au cours de cette visite, le président Pezeshkian était accompagné du commandant en chef du CGRI, le général Hossein Salami, et du chef du quartier général de la base Khatam al-Anbiya.