Diplomate iranien : Le culte de Mithra a eu un grand impact sur la vie sociale des Européens

Le diplomate iranien Amadi s’est exprimé à la 15e Conférence internationale sur la Thrace historique, axée sur les relations civilisationnelles entre la Bulgarie et l'Iran, dans le prolongement de la Conférence internationale sur l'iranologie à Sofia et sur proposition de la consultation culturelle de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Sofia.

Massoud Ahmadi, consultant culturel iranien en Bulgarie, et Rouhollah Youssefi Zoshk, professeur d'université, ont présenté leurs articles scientifiques lors de cette conférence internationale.

Le diplomate iranien a parlé du rôle des croyances religieuses de l'Iran antique dans les Balkans et en Europe, en se concentrant sur le mithraïsme iranien et son influence sur la civilisation culturelle et religieuse européenne.

« La religion mithriaque iranienne a pu avoir beaucoup d’effets culturels et intellectuels sur la pensée et la culture occidentale ; Cette religion a sans aucun doute laissé son influence sur les rituels et la culture chrétienne des Balkans ainsi que de l'Europe occidentale. », a annoncé Massoud Ahmadi.