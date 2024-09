Les organisations internationales ont l'obligation d'empêcher les crimes sionistes en Cisjordanie (Téhéran)

Nasser Kanani a noté samedi que selon les rapports, les forces d'occupation sionistes se sont retirées de Tulkarem et de Jénine après 10 jours d'agression barbare sur la ville de Jénine et son camp et 4 jours d'agression barbare sur la ville de Tulkarem en Cisjordanie du Jourdain en Palestine occupée.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a ajouté dans son message que les images de la destruction insensée de toutes les infrastructures urbaines et de services dans la bande de Gaza ainsi que dans certaines zones du nord de la Cisjordanie, en particulier à Jénine et à Tulkarem, montrent que l'entité sioniste est déçue de la victoire sur la résistance et le peuple palestinien et qu'elle suit la stratégie de la « terre brûlée ».

Kanani a déclaré que les pays et les institutions internationales ont l'obligation morale, humanitaire et juridique d'empêcher la répétition des crimes de guerre commis par le régime israélien en Cisjordanie.