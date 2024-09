Un tribunal chargé du procès de l'assassinat du général Soleimani tient sa première séance à Téhéran

La séance s'est tenue sous la présidence du juge Javaheri, et des conseillers Morteza Tork, Ibrahim Tarabi Golsefid, et Ismail Khalifa en leur qualité de représentants du ministère public et de l'organe de défense des plaignants et des défendeurs, où le procureur général a lu les actes d'accusation pour ce dossier.

Selon ce rapport, les actes d'accusation comprennent plusieurs infractions, notamment la violation de l'immunité et des principes du droit international par l'assassinat du martyr Soleimani et de ses compagnons, l'incompatibilité de l'action des États-Unis dans l'exécution de ce crime avec les lois internationales, la compétence du pouvoir judiciaire iranien et les lois influentes émises par le Parlement iranien et d'autres mesures judiciaires prises à cet égard.

Suite à la lecture des actes d'accusation par le procureur, le juge du tribunal a décidé de tenir la prochaine audience sur le dossier de l'assassinat du martyr Soleimani et de ses compagnons le 6 octobre 2024.

Auparavant, le porte-parole du pouvoir judiciaire iranien avait déclaré à propos du dossier de l'assassinat du martyr Soleimani, que ce dossier comprenait 3 300 personnes de divers segments en tant que parties au procès, et que le dossier était suivi à la fois du côté civil et du côté pénal, où les jugements civils émis, qui indiquent que chacun des condamnés doit payer le montant de 5 millions de dollars et un total de 16 milliards et 590 millions de dollars, et que le côté civil est encore au stade de l'émission de jugements exécutifs.