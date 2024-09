Le gouvernement et le peuple yéménites ont manifesté leur soutien au peuple palestinien opprimé (Araghchi)

Soulignant l'importance du renforcement des relations bilatérales et de la coopération régionale entre Téhéran et Sanaa, Amer a évoqué l'escalade actuelle dans la région et les attaques militaires américaines et britanniques contre le Yémen, en insistant sur le soutien continu du Yémen au peuple palestinien opprimé.

Sur le plan bilatéral, le ministre yéménite des affaires étrangères a souligné l'importance des documents et des accords conclus entre Téhéran et Sanaa, et s'est réjoui à l'idée de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie et du développement.

Pour sa part, Araghchi a déclaré que les relations entre Téhéran et Sanaa et la poursuite des consultations bilatérales visant à soutenir la sécurité régionale sont d'une grande importance.

En plus, le ministre iranien des Affaires étrangères a invité son homologue yéménite à visiter la République islamique et à tenir des discussions conjointes sur les questions qui préoccupent les deux pays, y compris les questions bilatérales et régionales.