Le président Pezeshkian effectue sa première visite à l'université du commandement et de l'état-major de l’armée

Au cours de la visite, le président Pezeshkian a été informé des dernières réalisations et capacités des forces armées de la République islamique d'Iran, y compris la puissance des drones, l'autosuffisance, les préparatifs opérationnels et la présence puissante des forces armées de la République islamique d'Iran aux frontières terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que dans les eaux internationales, dans le cadre d'un documentaire.

Le commandant en chef de l'armée iranienne, le général de division Abdolrahim Mousavi, a informé le président Pezeshkian des stratégies les plus importantes des forces armées pour promouvoir la puissance nationale.

En plus, le commandant de l'Université de commandement et d'état-major de l'armée de la République islamique d'Iran (DAFOS), Hossein Valivand, a présenté les activités les plus importantes de l'université pendant les huit années de la Défense sacrée (1980-1988) et a également répondu aux besoins de formation et d'éducation de l'armée et des forces armées, en tenant compte des menaces.

Les hauts commandants des forces terrestres, de la défense aérienne, de l'armée de l'air et de la marine iraniennes ont également présenté une partie des plans et mesures stratégiques, opérationnels, d'autosuffisance et d'entraînement qu'ils ont à l'ordre du jour.