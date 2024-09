La reprise des manifestations pro-palestiniens à l'Université d'Amsterdam

Des centaines d'étudiants et d'universitaires se sont rassemblés sur le campus Roeterseiland de l'université d'Amsterdam (UvA) pour protester contre l'administration de l'école qui n'a pas rompu ses liens avec les institutions israéliennes.

L'administration de l'université a fermé l'entrée principale par précaution et un grand nombre de policiers ont été positionnés autour du campus.

Les étudiants, qui battaient des tambours et scandaient des slogans en faveur de la Palestine, ont demandé à la police de quitter le campus.

Les manifestants, qui brandissaient également des drapeaux palestiniens, portaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : « UvA : Stop the lies, cut all ties, Freedom for Palestine now, Boycott Israel » (UvA : arrêtez les mensonges, coupez tous les liens, liberté pour la Palestine maintenant, boycottez Israël). Ils ont scandé des slogans tels que : « Libérez la Palestine de la rivière à la mer, Israël est un État raciste depuis 1948 et le sionisme doit tomber ».