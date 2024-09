L’Iran n'a jamais été impliqué dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine (Kanaani)

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, en réponse à la question concernant l'allégation d'envoi de missiles balistiques iraniens à la Russie, a déclaré : « La République islamique d’Iran a toujours été opposée à la guerre et soutient une solution politique visant à résoudre les différends entre la Russie et l’Ukraine et à mettre fin aux conflits militaires. »

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a ajouté : « Depuis le début le conflit entre la Russie et l'Ukraine, la République islamique d'Iran n'en a jamais fait partie et a toujours soutenu une solution politique et des négociations bilatérales pour y mettre fin. »

« L'approche de principe de la République islamique d'Iran concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine reste inchangée et la coopération militaire entre la République islamique d’Iran et la Fédération de Russie s’inscrit dans le cadre d’accords bilatéraux et repose sur les normes et lois internationales et n’a rien à voir avec la guerre en Ukraine » a-t-il indiqué.