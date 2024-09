États-Unis : une professeure iranienne dirige un centre de recherche médicale-informatique à MIT 

Le groupe « Healthy ML » du MIT, dirigé par la Dr Marzyeh Ghassemi, se concentre sur la création et l'application de l'apprentissage automatique pour comprendre et améliorer la santé de manière fiable, privée et équitable.

Marzyeh Ghassemi est membre des départements d’informatique et de médecine du MIT. Elle a obtenu son Ph.D. (informatique) au Massachusetts Institute of Technology. Son master science (génie biomédical) est passé à l'Université d’Oxford et son BSEE/BSCS (génie électrique, informatique) à l’université d’État du Nouveau-Mexique.

Elle a siégé au Comité présidentiel des bourses étrangères du MIT de 2015 à 2018, travaillant avec les étudiants du MIT pour créer des candidatures compétitives pour des bourses internationales prestigieuses.

La Dre Ghassemi est professeure adjointe en informatique et en médecine à l'Université de Toronto et membre du corps professoral du Vector Institute, titulaire d'une chaire canadienne en IA du CIFAR.