La France présente à la 18e édition de l'exposition internationale IranPlast

La 18e édition de l'exposition internationale IranPlast vise à fournir une base pour la prospérité du marché intérieur de l'industrie du plastique et à faciliter le processus de commercialisation mondial et la présence de cette partie de l'industrie du pays sur les marchés mondiaux.

Cette exposition se tient pendant quatre jours au siège permanent des expositions internationales de Téhéran, et 288 entreprises étrangères et 525 entreprises iraniennes sont présentes au plus grand événement spécialisé de l'industrie pétrochimique.

Cet événement international a eu lieu avec la participation de pays de Chine, d'Italie, de Taiwan, de Corée du sud, de Turquie, de France, d'Inde, d'Allemagne, d'Espagne et de Russie.