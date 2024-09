L'opération au point de passage de Karama est une réponse à l'holocauste perpétré à Gaza et en Cisjordanie occupée (Hamas)

Le mouvement a ajouté : « L'opération héroïque menée par un noble jordanien est une réponse naturelle à l'holocauste perpétré par l'ennemi nazi sioniste contre notre peuple à Gaza et en Cisjordanie occupée et à ses projets d'expulsion et de judaïsation de la mosquée Al-Aqsa ».

« L'opération du passage de Karama est une affirmation du rejet par les peuples arabes de l'occupation, de ses crimes et de ses ambitions en Palestine et en Jordanie », a déclaré le Hamas dans son communiqué.

« Alors que nous pleurons le martyr héroïque qui a mené l'opération, nous appelons les peuples de notre nation arabe et islamique à se lever pour rejeter l'agression et la guerre d'anéantissement contre notre peuple dans la bande de Gaza et l'attaque frénétique contre notre peuple en Cisjordanie occupée ».

Pour sa part, le Front populaire de libération de la Palestine a salué l'opération, soulignant qu'elle « constitue une réponse légitime aux crimes de l'occupation contre notre peuple, et ce courageux jeune Jordanien exprime la conscience de toute la jeunesse arabe, et confirme que le fait d'entreprendre de telles opérations qualitatives et courageuses constitue une victoire pour la Palestine et ses martyrs ».

Le front a ajouté : « Cette opération prouve l'échec des accords de paix malheureux visant à normaliser la jeunesse arabe.

Dans un contexte similaire, les « Comités de résistance en Palestine » ont annoncé : « Nous applaudissons l'opération au point de passage d'Allenby et la considérons comme une réponse nécessaire aux massacres odieux et à la guerre génocidaire dans la bande de Gaza, ainsi qu'aux crimes nazis sionistes en Cisjordanie et à Jérusalem occupées.

Les comités ont ajouté : « L'opération qualitative héroïque au point de passage d'Al-Karama incarne l'échec complexe de l'ensemble du système de sécurité de l'ennemi sioniste et de ses partisans en matière de sécurité, de renseignement et d'opérations militaires. »