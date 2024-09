Ministre yéménite de la Défense : La réponse au régime sioniste sera « décisive et choquante »

Le général de division de l'état-major yéménite Mohammed Atefi a déclaré à ce propos : « La réponse définitive et choquante du Yémen au régime nazi d'Israël viendra certainement sans hésitation et tranquillement. « Nous affronterons la folie des sionistes avec la détermination et le courage yéménites. Tout comme ils ont goûté l’amertume de cette détermination dans les mers. »

Le ministre de la Défense du Yémen a ajouté que son pays continuera à renforcer ses capacités de défense quantitativement et qualitativement sur la base des derniers concepts de production militaire auxquelles les Yéménites auront besoin ».

Le général de division Mohammad Atefi a poursuivi : « La position du Yémen en tant qu’un pays qui fait partie de l'axe de la lutte et de la Résistance est fondamentale pour défendre l’Oumma islamique et ses valeurs sacrées, ses terres et sa sécurité. »

Le ministre de la Défense du Yémen a également déclaré que son pays suivrait la voie de la liberté et de l'indépendance et n'accepterait aucune forme d'influence ou de domination étrangère. »