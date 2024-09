Ancienne prisonnière sioniste : Israël ne sait rien des tunnels du Hamas

Selon Al-Mayadeen, Adina Moshe, une ancienne prisonnière sioniste libérée par le Hamas, a déclaré que l'armée israélienne ne sait rien des tunnels du mouvement Hamas et que l'organisation de sécurité intérieure de ce régime, Shabak, lui a demandé de dresser une carte des tunnels de la bande de Gaza.

« Shabak m'a demandé de concevoir le plan des tunnels et j'ai répondu que je ne suis pas un artiste. La raison de la demande de Shabak est qu'ils ne connaissent rien aux tunnels. Les tunnels de la bande de Gaza sont très larges et longs et sont situés sous terre dans toutes les parties de la bande de Gaza. Il n’y a pas un seul tunnel dans la bande de Gaza, mais un réseau de plusieurs tunnels sans fin. », a ajouté cette ancienne prisonnière de 72 ans.

Selon The Cradle Media, lors d'un discours prononcé lors des manifestations exigeant un cessez-le-feu à Gaza et un accord d'échange de prisonniers avec le Hamas, Moshe a indiqué que le Shin Bet lui avait envoyé un ingénieur en son nom qui lui a demandé d'expliquer à quoi ressemblaient les tunnels, les téléphones et les câbles du Hamas, quelles étaient leurs branches et où ils se trouvaient.